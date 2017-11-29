Мой любимый джемпер связан без швов, регланом сверху. Пряжа 100гр\280 м., вес джемпера – 438 гр. Спицы 3 мм, 3,5 мм.

Началось все с момента, когда я увидела фото в интернете и влюбилась! Осталось дело за поиском информации, как его вязать

В этом мне помог журнал за 1986 год с похожей моделью – «кофтой-японкой». Искала я также информацию и в блогах, и в поиске «по картинкам».

В итоге я немного видоизменила модель – сделал джемпер короче, чтобы носить его с юбками.

Полоски особенно изучала – понравился ритм в исходной модели и мне хотелось их повторить

Пряжу использовала идентичную, но разных оттенков. Более темная пряжа размещена на уровне талии не случайно. Хочется верить, что диагональные полосы и темная пряжа вытягивает силуэт

Расчеты: в начале работы я определила окружность ворота моего изделия – 64 см. При моей плотности вязания по образцу с ВТО я высчитала количество петель: 134. От них нужно отнять 4 петли для 4-х регланных линий.

Для «скругления» на горловине спинки вязала небольшой росток (с прибавками равными регланным), а на «передней» части сразу же начала выполнять традиционные регланные прибавки – за счет них вырез стал треугольным.

Затем, после выполнения ростка я вязала регланные линии уже на всей площади джемпера. В процессе вязания примеряла полотно, чтобы точно знать, в какой момент нужно разделять петли рукавов и «тела» джемпера.

С рукавами я выполнила вариации три, не меньше Хотела связать без швов, и сделать так же, как исходном изделии. Переделывала несколько раз. Нить резать не хотелось – оказалось, что именно так, как на фото, можно сделать, если связать элементы отдельно и пришить их. В итоге связала более простым вариантом, но без отрыва нити.

Рукава закрыла стандартным способом (но с изнаночной стороны), а низ изделия (методом проб и ошибок) после перехода на полую резинку закрыла иглой.

Плюс выполненного мной изделия: в нем нет швов. И рукава и основное полотно выполнены по кругу.

Минус: невозможно вывязать анатомический реглан, так как регланные линии проходят через середину переда, спинки и рукавов. Но результат меня устроил

Всегда получаю комплименты, когда надеваю его. Смело могу рекомендовать эту модель